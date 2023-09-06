На фестивале Burning Man от Украины представили две инсталляции

16:46 31 августа Киев, Украина

На фестивале Burning Man в США установили инсталляцию от Украины — птицу Феникса, напоминающую трезубец. Это первая работа, сожженная на фестивале в этом году.

Об этом 31 августа рассказал основатель фонда "Вернись живым", ныне заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега. Он также вел прямую трансляцию открытия украинской инсталляции.

"Рождение через огонь украинской скульптуры. Пока очень мало людей знает, что внутри. Хотя это достаточно очевидно", — написал он.

Инсталляция, изображающая птицу Феникса, была секретной: ее установили обшитой досками, которые сожгли, чтобы огонь открыл скульптуру.

"Это украинский Феникс, который прошел сквозь огонь и встал из пепла. Визуально он похож на трезубец. Но это птица", - добавил Дейнега.

Скульптуру Феникса для Burning Man создали украинские художники: художник Алексей Сай и архитектор и художница Дана Космина.



По замыслу скульптура высотой 8 метров олицетворяет единство и непоколебимость украинского духа, а перформанс со сжиганием коробки,

которая скрывала ее, символизирует то, что произошло с Украиной и украинцами.

Также на фестивале установили еще одну инсталляцию от Украины — военный мемориал из противотанковых ежей "Храм ежа" (The Hedgehog

Temple).

"Храм ежа" (The Hedgehog Temple) - это артобъект в форме гигантского ежа. Внутри на противотанковых ежах разместили истории погибших воинов.

Этот объект — это попытка соединить отнюдь не военную парадигму участников Burning Man с украинской "повседневностью" и еще раз напомнить, что каждый день в Украине умирают люди от "пушек и ракет".



Цель проекта – собрать деньги на машины скорой помощи и эвакуации для украинских военных.