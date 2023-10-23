На эвакуацию из Газы записались 337 украинцев - посол

14:53 23 октября Киев, Украина

На эвакуацию из сектора Газа записались 337 украинцев, однако на самом деле граждан Украины в этом регионе гораздо больше – около полутысячи.

Об этом в эфире Радио Свобода сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"На эвакуацию вызвались сегодня 337 граждан Украины. И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, наверное, пол тысячи наших граждан находятся там. Не все согласились на выезд", – сказал он.

По словам дипломата, пункт пропуска Рафах на границе с Египтом для иностранных граждан может открыть завтра.

"Ситуация очень сложная. К сожалению, мы здесь абсолютно бессильны, как посольство здесь что-то сделать для помощи. Кроме того, что формировать эти списки, передавать согласования израильской , египетской стороне и добросовестно ждать эвакуации. Мы надеемся, что на днях, возможно, даже завтра, пункт пропуска Рафах будет открыт для иностранных граждан", - сказал Корнийчук.

Посол добавил, что кроме эвакуации граждан Украины посольство также помогает вывезти из Полосы Газы граждан других государств, в частности Молдовы, Болгарии, Польши.