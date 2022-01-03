На этой неделе столица закрывает сезон летних ярмарок. Список адресов

13:11 25 Август Киев, Украина





Об этом говорится в сообщении КГГА. В течении этой недели в Киеве можно будет посетить последние летние ярмарки.Об этом говорится в сообщении КГГА.





В частности, 25 августа (вторник) ярмарки состоятся в:



Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44;



Днепровском районе — ул. Ивана Микитенко, 21-27;



Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6;



Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5,

на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;



Шевченковском районе — ул. Багговутовская, 1.







26 августа (среда) в:





Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44,Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская);



Днепровском районе — ул. Соборности, 2-20;



Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6;



Святошинском районе — ул. Подлесная, 8;



Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);



Подольском районе — ул. Правды, 5-11.







27 августа (четверг) в:





Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44, ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);



Днепровском районе — б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;



Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6;



Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;



Шевченковском районе — ул. Багговутовская, 1.





27 августа (четверг) в:





Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44, ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);



Днепровском районе — б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;



Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6;



Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;



Шевченковском районе — ул. Багговутовская,



29 августа (суббота) в:





Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44;



Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6, ул. Иорданская 1-9.





30 августа (воскресенье) в:





Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44;



Днепровском районе — ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);



Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6;



Святошинском районе — ул. Семашко, 10.