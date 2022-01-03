На этой неделе столица закрывает сезон летних ярмарок. Список адресов

13:11 25 Август Киев, Украина

В течении этой недели в Киеве можно будет посетить последние летние ярмарки.

Об этом говорится в сообщении КГГА.


В частности, 25 августа (вторник) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44;

Днепровском районе — ул. Ивана Микитенко, 21-27;

Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6;

Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5,
на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

Шевченковском районе — ул. Багговутовская, 1.



26 августа (среда) в:


Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44,Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская);

Днепровском районе — ул. Соборности, 2-20;

Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6;

Святошинском районе — ул. Подлесная, 8;

Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

Подольском районе — ул. Правды, 5-11.


27 августа (четверг) в:


Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44, ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

Днепровском районе — б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;

Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6;

Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

Шевченковском районе — ул. Багговутовская, 1.


27 августа (четверг) в:


Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44, ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

Днепровском районе — б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;

Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6;

Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

Шевченковском районе — ул. Багговутовская,

29 августа (суббота) в:


Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44;

Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6, ул. Иорданская 1-9.


30 августа (воскресенье) в:


Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44;

Днепровском районе — ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6;

Святошинском районе — ул. Семашко, 10.