На этой неделе столица закрывает сезон летних ярмарок. Список адресов

В течении этой недели в Киеве можно будет посетить последние летние ярмарки.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
В частности, 25 августа (вторник) ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44;
Днепровском районе — ул. Ивана Микитенко, 21-27;
Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6;
Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5,
на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе — ул. Багговутовская, 1.
26 августа (среда) в:
Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44,Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская);
Днепровском районе — ул. Соборности, 2-20;
Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6;
Святошинском районе — ул. Подлесная, 8;
Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
Подольском районе — ул. Правды, 5-11.
27 августа (четверг) в:
Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44, ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
Днепровском районе — б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;
Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6;
Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе — ул. Багговутовская, 1.
27 августа (четверг) в:
Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44, ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
Днепровском районе — б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;
Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6;
Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе — ул. Багговутовская,
29 августа (суббота) в:
Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44;
Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6, ул. Иорданская 1-9.
30 августа (воскресенье) в:
Голосеевском районе — ул. Академика Заболотного, 20А-44;
Днепровском районе — ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
Оболонском районе — ул. Александра Архипенко, 6;
Святошинском районе — ул. Семашко, 10.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии