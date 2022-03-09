На экс-прокурора аннексированного Крыма Наталью Поклонскую объявили "сафари"

17:33 08 Март Киев, Украина

Оказалось, что Наталья Поклонская приехала с Росгвардией в Херсон и пыталась раздать людям гуманитарную помощь, однако жители города от нее отказались. В результате Поклонская написала в Telegram пост, обвинив в этом "местные ячейки сопротивления спецоперации", которые якобы угрожают горожанам поджогом дома.

На это отреагировал украинский нардеп Алексей Гончаренко, призвавший найти и задержать Поклонскую. Он заявил, что пока ее соучастники срывают эвакуацию из Сум и Мариуполя, она "лепит из себя великого филантропа".

"В "Пятерочке" нагребла полкулька уцененки, уже пиарится. Видно, что няш-мяш не ожидает удара", - пишет Гончаренко.

Позже к его заявлению присоединился и украинский бизнесмен Сеяр Куршутов. Он пообещал 100 тысяч долларов тому, кто поймает и доставит Поклонскую в ближайшее отделение СБУ.