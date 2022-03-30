На Драгобрате пройдет фестиваль "Фантазеры", вход можно будет оплатить мусором

В пгт Ясиня и на высокогорном курорте Драгобрат состоится трехдневный фестиваль современного искусства, электронной музыки и экологического культурного туризма «Фантазеры».
Фестиваль пройдет 9-11 июля. Стоимость абонемента - 500 грн, однако в качестве оплаты организаторы будут принимать и мусор, собранный на берегах и в самом водоеме реки Черная Тиса.
Для того, чтобы попасть на мероприятие необходимо принести мешок отсортированного неорганического мусора
Для того, чтобы попасть на мероприятие необходимо принести мешок отсортированного неорганического мусора
Об этом говорится в Facebook феста.
Фантазеры проходит с 2017 года. В этом году его хедлайнерами станут Жанна Кадырова и Андрей Савиных.
Кроме творческих личностей из Одессы, на фесте выступят музыканты и художники из Польши, Словакии, Чехии и Венгрии.
Кроме творческих личностей из Одессы, на фесте выступят музыканты и художники из Польши, Словакии, Чехии и Венгрии.
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