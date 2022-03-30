На Драгобрате пройдет фестиваль "Фантазеры", вход можно будет оплатить мусором

17:20 02 июля Киев, Украина

В пгт Ясиня и на высокогорном курорте Драгобрат состоится трехдневный фестиваль современного искусства, электронной музыки и экологического культурного туризма «Фантазеры».
 
Фестиваль пройдет 9-11 июля. Стоимость абонемента - 500 грн, однако в качестве оплаты организаторы будут принимать и мусор, собранный на берегах и в самом водоеме реки Черная Тиса.

Для того, чтобы попасть на мероприятие необходимо принести мешок отсортированного неорганического мусора
 
Об этом говорится в Facebook феста.
 
Фантазеры проходит с 2017 года. В этом году его хедлайнерами станут Жанна Кадырова и Андрей Савиных.

Кроме творческих личностей из Одессы, на фесте выступят музыканты и художники из Польши, Словакии, Чехии и Венгрии.