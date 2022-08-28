На Донетчине введут особый режим въезда и выезда - ОВА

13:36 10 августа Киев, Украина

В Донецкой области с 11 августа введут особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.



По его словам, особый режим будет предусматривать два главных условия:

запрещен безразрешительный вывоз из Донецкой области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны (экскаваторов, тягачей, тралов и т.п.);





продолжается запрет на въезд и перемещение по Донецкой области транспорта, перевозимого с целью реализации алкогольных напитков и веществ на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфицирующих средств).

Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск Хортица генерал-полковник Александр Сырский.