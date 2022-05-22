На Донеччине враг обстреливает места сбора для эвакуации мирного населения

В Донецкой области стало намного сложнее эвакуировать мирное население из населенных пунктов. Противник обстреливает места пересадки людей из одного в другой вид транспорта. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Он рассказал, что обстрелы продолжаются, вдоль линии фронта.
По его словам, эвакуировать людей из обстреливаемых российскими военными населенных пунктов стало крайне сложно. Противник обстреливает места пересадки людей из одного в другой вид транспорта.
Он добавил, что в Донецкой области с начала суток российские оккупанты убили семерых и ранили десятерых мирных жителей.
Также, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили на Луганщине.
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