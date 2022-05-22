На Донеччине враг обстреливает места сбора для эвакуации мирного населения

09:24 22 мая Киев, Украина

В Донецкой области стало намного сложнее эвакуировать мирное население из населенных пунктов. Противник обстреливает места пересадки людей из одного в другой вид транспорта. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он рассказал, что обстрелы продолжаются, вдоль линии фронта.

"Поступали сообщения об обстреле Авдеевки, Торецка, Красногоровки, Угледара. Также под обстрелами несколько дней Бахмут и Соледар, утром были ракетные удары по этим городам. Под обстрелами Святогорская община, где еще остаются люди, сегодня обстрелом разрушена восстановленная в 2016 году с помощью Японии школа", - рассказал Кириленко.

По его словам, эвакуировать людей из обстреливаемых российскими военными населенных пунктов стало крайне сложно. Противник обстреливает места пересадки людей из одного в другой вид транспорта.

"Многие недовольны, поскольку выходят из зоны комфорта, но противник убивает мирное население и это надо понимать", - подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что в Донецкой области с начала суток российские оккупанты убили семерых и ранили десятерых мирных жителей.

Также, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили на Луганщине.