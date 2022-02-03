На Донбассе восстанавливают жилые дома

15:20 16 Сентябрь Киев, Украина

Донецкая Обладминистрация и ГСЧС восстанавливают поврежденные от боевых действий жилые дома в прифронтовых населенных пунктах.



Начать ремонтные работы во всех населенных пунктах пока не представляется возможным, поскольку отсутствуют гарантии тишины. В то же время отмечается, что этот вопрос оговаривается и позитивные результаты уже есть.





В ГСЧС рассказали, что восстановительные работы ведутся в с. Водяное, которое находится неподалеку линии разграничения. До сих пор это было невозможно именно из-за отсутствия гарантии тишине.

"Следует отметить, что жители Водяного - это, в основном, одинокие пожилые люди. Они не имеют возможности самостоятельно ремонтировать свое жилье. Сейчас в Водяном работают спасатели Донецкой области. Они осуществляют восстановительные работы по 2 адресам. Спасатели заменяют кровли домов. В работах задействован специальный автоподъемник", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что спасатели делают все возможное, чтобы ремонтные работы завершились как можно скорее.



