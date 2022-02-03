На Донбассе восстанавливают жилые дома

Донецкая Обладминистрация и ГСЧС восстанавливают поврежденные от боевых действий жилые дома в прифронтовых населенных пунктах.
Начать ремонтные работы во всех населенных пунктах пока не представляется возможным, поскольку отсутствуют гарантии тишины. В то же время отмечается, что этот вопрос оговаривается и позитивные результаты уже есть.
В ГСЧС рассказали, что восстановительные работы ведутся в с. Водяное, которое находится неподалеку линии разграничения. До сих пор это было невозможно именно из-за отсутствия гарантии тишине.
При этом отмечается, что спасатели делают все возможное, чтобы ремонтные работы завершились как можно скорее.
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