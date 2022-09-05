На Донбассе началась операция по эвакуации детей в безопасную зону

С 29 июля Нацполиция Украины заявила о намерении эвакуировать из Донецкой области всех детей. Семьям обещают предоставить жилье.
Как указано, на сегодня в Донецкой области остаются примерно 52 тысячи детей. Они находятся под постоянными бомбардировками, в сырых подвалах, без электричества, газа, воды, без доступа к медицинской помощи, а в перспективе - холодная зима без отопления. Кроме того, дети лишены возможности учиться.
Несмотря на это, акцентируют в Нацполиции, родителей приходится уговаривать вывезти детей.
Напомним, по последним данным, с начала полномасштабной войны с Россией в Украине погибли 358 детей, еще 690 получили ранения.
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