На Донбассе началась операция по эвакуации детей в безопасную зону

10:34 30 июля Киев, Украина

С 29 июля Нацполиция Украины заявила о намерении эвакуировать из Донецкой области всех детей. Семьям обещают предоставить жилье.

"Полиция не только эвакуирует семьи, но и совместно с Донецкой ОВА организует поселения - в безопасных регионах Украины и за рубежом. Получить помощь можно по телефону "горячей линии" 0994235160", - отметили правоохранители.

Как указано, на сегодня в Донецкой области остаются примерно 52 тысячи детей. Они находятся под постоянными бомбардировками, в сырых подвалах, без электричества, газа, воды, без доступа к медицинской помощи, а в перспективе - холодная зима без отопления. Кроме того, дети лишены возможности учиться.

Несмотря на это, акцентируют в Нацполиции, родителей приходится уговаривать вывезти детей.

"Правоохранители будут эвакуировать детей, если этого хочет хотя бы один из родителей. Категорический отказ обоих родителей от эвакуации будет фиксироваться, и при наступлении тяжелых последствий они будут брать ответственность за жизнь ребенка на себя", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, по последним данным, с начала полномасштабной войны с Россией в Украине погибли 358 детей, еще 690 получили ранения.