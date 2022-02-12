На Донбасс прибыла гумпомощь от Латвии

09:03 20 Май Киев, Украина

На Донбасс прибыл очередной гуманитарный груз от Латвии, с момента российской военной оккупации Латвийская Республика передала гуманитарной помощи более чем 450 тонн.
 
Об этом сообщается на сайте Донецкой ОГА.

Сертификаты на получение гуманитарной помощи вручали накануне в Краматорске. В мероприятии приняли участие спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, главный капеллан Национальных Вооруженных Сил Латвийской Республики Елмарс Плявиньш.

По словам Павла Кириленко, Латвия уже восьмой год подряд оказывает поддержку военным и мирным жителям Донетчины.
"В период с 2014 по 2021 годы представители Министерства обороны Латвийской Республики собрали, и, при содействии Национальной гвардии Украины доставили в Донецкую и Луганскую области более 450 тонн гуманитарной помощи", - рассказал он.