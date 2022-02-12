На Донбасс прибыла гумпомощь от Латвии

На Донбасс прибыл очередной гуманитарный груз от Латвии, с момента российской военной оккупации Латвийская Республика передала гуманитарной помощи более чем 450 тонн.
Об этом сообщается на сайте Донецкой ОГА.
Сертификаты на получение гуманитарной помощи вручали накануне в Краматорске. В мероприятии приняли участие спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, главный капеллан Национальных Вооруженных Сил Латвийской Республики Елмарс Плявиньш.
По словам Павла Кириленко, Латвия уже восьмой год подряд оказывает поддержку военным и мирным жителям Донетчины.
Сертификаты на получение гуманитарной помощи вручали накануне в Краматорске. В мероприятии приняли участие спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, главный капеллан Национальных Вооруженных Сил Латвийской Республики Елмарс Плявиньш.
По словам Павла Кириленко, Латвия уже восьмой год подряд оказывает поддержку военным и мирным жителям Донетчины.
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