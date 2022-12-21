На Днепропетровщине стабилизировали энергосистему

В течении пяти суток беспрерывной работы энергетиков в Днепропетровской области удалось стабилизировать энергетическую систему области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По словам Резниченко, в регионе действуют три очереди отключения света. Две - с электричеством, одну - обесточивают. Планируется, что в жилые дома электричество будет подаваться пять часов, отключаться - на четыре часа, однако в случае дефицита мощности могут быть более длительные отключения.
Глава ОВА призвал жителей экономить электроэнергию.
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