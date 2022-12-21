На Днепропетровщине стабилизировали энергосистему

18:58 21 декабря Киев, Украина

В течении пяти суток беспрерывной работы энергетиков в Днепропетровской области удалось стабилизировать энергетическую систему области.



Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Запитана вся критическая инфраструктура области. Подключены водопроводы и котельные. Они работают в штатном режиме. Поступает электричество и в дома. После жестких отключений возвращаемся к графикам", - отметил он.



По словам Резниченко, в регионе действуют три очереди отключения света. Две - с электричеством, одну - обесточивают. Планируется, что в жилые дома электричество будет подаваться пять часов, отключаться - на четыре часа, однако в случае дефицита мощности могут быть более длительные отключения.



Глава ОВА призвал жителей экономить электроэнергию.