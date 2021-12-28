На Днепропетровщине прошли мероприятия по случаю возвращения 93-й бригады Холодный Яр

19:36 28 Декабрь Киев, Украина

В поселке Черкасском в Днепропетровской области состоялись торжественные мероприятия по случаю возвращения с фронта в пункт постоянной дислокации военных 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр".



Об этом во вторник, 28 декабря, информирует пресс-служба 93-й омбр.

“Сначала минутой молчания почтили память погибших воинов, а также умерших во время несения службы в районе проведения операции Объединенных сил. Вспомнили павших и отдали последнее уважение, возложив цветы к памятнику погибшим воинам-холодноярцам. В эту ротацию на передовой от рук врага погибли пять военнослужащих бригады", – говорится в сообщении.

В последствии в гарнизонном доме офицеров поздравили бойцов-холодноярцев с возвращением.

“Бригада вернулась домой, но мы все равно должны находиться в состоянии повышенной степени боевой готовности. Все вы видите, какая чувствительная и напряженная ситуация сложилась вдоль государственной границы Украины. Еженедельно у наших границ появляются до трех новых батальонно-тактических групп врага. Ежедневно количество российских войск на границе увеличивается, несмотря на переговоры, которые ведут представители НАТО, Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза", – сказал командующий оперативным командованием «Восток» генерал-майор Олег Микац, который в 2013-2014 годах был командиром 93 омбр.

Он заявил, что гордится участием в антитеррористической операции в составе 93-й бригады.

“Нам пришлось освобождать города, которые были под оккупацией – и Доброполье, и Авдеевку, и Пески, и многие другие населенные пункты. Мы воевали за Донецкий аэропорт. Люди в этих городах не хотят идти к так называемому "старшему русскому брату". Они хотят жить в свободной и независимой Украине. Поэтому каждому из вас здесь хочу сказать слова искренней благодарности. За то, что вы есть. Что вы сделали сознательный выбор, покинули свои дома, чтобы творить историю. Именно вы – движущая сила будущей Украины!", – подчеркнул генерал Микац.

Торжественное мероприятие завершилось выступлениями военного оркестра оперативного командования "Восток" под руководством военного дирижера, майора Александра Жария, а также фронтмена группы "Тень Солнца" Сергея Василюка - исполнителя гимна бригады.