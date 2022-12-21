На Днепропетровщине обновили графики отключений электроэнергии

14:55 21 декабря Киев, Украина





Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба ДТЭК Днепровские электросети. В Днепропетровской области объявили о введении обновленных графиков стабилизационных отключений с учетом текущей ситуации в энергосистеме.Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба ДТЭК Днепровские электросети.

"В обновленном графике мы актуализировали базу и добавили новые адреса, которые раньше клиенты не могли найти в графике. Стараемся проводить отключение так, чтобы электроснабжение отсутствовало не более четырех часов после пяти часов наличия света", - отметили в компании.

Чтобы узнать, когда будет свет, необходимо ввести населенный пункт и адрес в соответствующих полях на сайте ДТЭК.



Подчеркивается, что предыдущие графики не действуют, а обновленный в ближайшие несколько дней будет работать в тестовом режиме.