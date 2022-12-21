На Днепропетровщине обновили графики отключений электроэнергии

В Днепропетровской области объявили о введении обновленных графиков стабилизационных отключений с учетом текущей ситуации в энергосистеме.
Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба ДТЭК Днепровские электросети.
Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба ДТЭК Днепровские электросети.
Чтобы узнать, когда будет свет, необходимо ввести населенный пункт и адрес в соответствующих полях на сайте ДТЭК.
Подчеркивается, что предыдущие графики не действуют, а обновленный в ближайшие несколько дней будет работать в тестовом режиме.
Подчеркивается, что предыдущие графики не действуют, а обновленный в ближайшие несколько дней будет работать в тестовом режиме.
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