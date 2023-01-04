На Днепропетровщине демонтировали советские памятники

15:37 04 января Киев, Украина

В Днепре снесли памятник красноармейцу Александру Матросову, а также танк Т-34, установленный в честь советского генерал-лейтенанта Ефима Пушкина.



Об этом 4 января сообщило издание Наш город.



Обе памятки будут храниться на территории одного из коммунальных предприятий. Их дальнейшую судьбу решат в городском совете после войны.



Ранее в Днепре убрали памятники российским писателям Александру Пушкину и Максиму Горькому, пионеру Владимиру Дубинину, летчику Валерию Чкалову.



На очереди - снос памятника российскому ученому Михаилу Ломоносову.