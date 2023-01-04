На Днепропетровщине демонтировали советские памятники

В Днепре снесли памятник красноармейцу Александру Матросову, а также танк Т-34, установленный в честь советского генерал-лейтенанта Ефима Пушкина.
Об этом 4 января сообщило издание Наш город.
Обе памятки будут храниться на территории одного из коммунальных предприятий. Их дальнейшую судьбу решат в городском совете после войны.
Ранее в Днепре убрали памятники российским писателям Александру Пушкину и Максиму Горькому, пионеру Владимиру Дубинину, летчику Валерию Чкалову.
На очереди - снос памятника российскому ученому Михаилу Ломоносову.
Об этом 4 января сообщило издание Наш город.
Обе памятки будут храниться на территории одного из коммунальных предприятий. Их дальнейшую судьбу решат в городском совете после войны.
Ранее в Днепре убрали памятники российским писателям Александру Пушкину и Максиму Горькому, пионеру Владимиру Дубинину, летчику Валерию Чкалову.
На очереди - снос памятника российскому ученому Михаилу Ломоносову.
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