На дежурство заступила первая в Украине санитарная бригада Авиационной системы МВД

19:31 01 Апрель Киев, Украина

Сегодня во Львове заступила на дежурство первая бригада Авиационной системы МВД. Санитарная бригада будет оказывать экстренную помощь шести областям Западной Украины.



Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Как и обещали с Министерством здравоохранения, сегодня на Львовщине в рамках Единого аэромедицинского пространства заступил на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который будет экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада. Дальше - Киевщина и вся Украина", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков

По словам министра, вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку. Одна из основных задач такой системы - медицинская помощь, чтобы из точки А в точку Б можно было смело доставить или больного, или команду врачей, орган для трансплантации.