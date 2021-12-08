На дежурство заступила первая в Украине санитарная бригада Авиационной системы МВД

Сегодня во Львове заступила на дежурство первая бригада Авиационной системы МВД. Санитарная бригада будет оказывать экстренную помощь шести областям Западной Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По словам министра, вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку. Одна из основных задач такой системы - медицинская помощь, чтобы из точки А в точку Б можно было смело доставить или больного, или команду врачей, орган для трансплантации.
Ранее Аваков презентовал карту, где именно будут располагаться 15 пунктов постоянного базирования Системы авиационной безопасности. Во всех этих 15 точках будет дежурить летная смена и бригада медиков. Они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания. Один пункт базирования будет перекрывать расстояние в 350 километров.
Система авиации МВД будет заниматься не только вопросами медицины, но и привлекаться во время спасательных операций и тушения пожаров. На дежурство заступит 57 вертолетов Airbus - Н145, большие Super Puma и маневровые Н125, а также отечественные Ми-8 и Ми-2. Кроме того, будут привлечены самолеты Антонов и Diamond.
Напомним, ранее Аваков сообщил, что по совместной инициативе МВД и Минздрава в Украине восстанавливается система аэромедицинской эвакуации. Так, 17 марта вертолет спасателей ГСЧС Украины транспортировал в Институт сердца пациента после трансплантации.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии