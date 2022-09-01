На детской площадке в Нью-Йорке появились скульптуры путина верхом на танке

Красная скульптура президента россии владимира путина, оседлавшего маленький танк, появились в Нью-Йорке. Работа были созданы французским художником Джеймсом Коломиной в качестве протеста против российской агрессии в Украине.
Автор обычно устанавливает свои произведения в местах, которые максимально контрастируют с идеей скульптуры. Так случилось и в этот раз: красные путины появились на детских площадках. Вот как на образ президента россии реагировали маленькие нью-йоркцы в Центральном парке.
Ранее красный путин на танке также побывал в Барселоне и Париже.
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