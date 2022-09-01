На детской площадке в Нью-Йорке появились скульптуры путина верхом на танке

19:05 03 августа Киев, Украина

Красная скульптура президента россии владимира путина , оседлавшего маленький танк, появились в Нью-Йорке . Работа были созданы французским художником Джеймсом Коломиной в качестве протеста против российской агрессии в Украине.

Автор обычно устанавливает свои произведения в местах, которые максимально контрастируют с идеей скульптуры. Так случилось и в этот раз: красные путины появились на детских площадках. Вот как на образ президента россии реагировали маленькие нью-йоркцы в Центральном парке.

Ранее красный путин на танке также побывал в Барселоне и Париже.