На День Независимости массовых мероприятий в Киеве не будет

Как сообщается на сайте КГГА, в этом году на День Независимости в Киеве не будут проводиться никакие массовые мероприятия, кроме выставки подбитой российской военной техники на Крещатике.
В связи с этим с субботнего вечера 19 августа перекроют движение по Крещатику на отрезке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.
В то же время движение по улице Богдана Хмельницкого - от Крещатика до улицы Владимирской - откроют в 23:30.
Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключают, что на День Независимости Украины россия может совершить очередной акт ракетного терроризма.
В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что государство-агрессор методично ведет кровавую войну против Украины и ожидать ракетных ударов или других террористических актов можно ежедневно.
Во время мероприятий ко Дню Независимости Украины 24 августа Киевская служба спасения и Муниципальная охрана Киева будут "в полной боевой готовности".
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