На День Независимости массовых мероприятий в Киеве не будет

12:39 20 августа Киев, Украина

Как сообщается на сайте КГГА, в этом году на День Независимости в Киеве не будут проводиться никакие массовые мероприятия, кроме выставки подбитой российской военной техники на Крещатике.

"Город не устраивает массовых мероприятий на День Независимости. Как проинформировали городские власти письмом из Офиса президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники", - сказано в сообщении.

В связи с этим с субботнего вечера 19 августа перекроют движение по Крещатику на отрезке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

В то же время движение по улице Богдана Хмельницкого - от Крещатика до улицы Владимирской - откроют в 23:30.

Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключают, что на День Независимости Украины россия может совершить очередной акт ракетного терроризма.

В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что государство-агрессор методично ведет кровавую войну против Украины и ожидать ракетных ударов или других террористических актов можно ежедневно.

Во время мероприятий ко Дню Независимости Украины 24 августа Киевская служба спасения и Муниципальная охрана Киева будут "в полной боевой готовности".