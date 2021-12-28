На что украинцы тратят деньги из «е-Поддержки»

11:11 28 Декабрь Киев, Украина

С тех пор, как стартовала президентская программа «е-Поддержка», украинцы массово начали скупать железнодорожные билеты. Со дня начала выплат по 1000 гривен вакцинированным гражданам до текущего момента совершено уже более 100 тысяч транзакций, связанные с покупкой билетов.



В сообщении говорится, что в общей сложности на билеты из виртуальной карты потрачено свыше 42 миллионов гривен, а средний чек составил порядка 420 гривен.



Следует отметить, что нет лимита на покупку билетов. Можно оплатить вплоть до 1000 любой билет, по любым направлениям.



Напомним, наряду с покупкой железнодорожных билетов украинцы предпочитают приобретать книги. Как только деньги начали поступать на виртуальные карты книжные интернет-магазины заявляли о сбоях из-за перегрузки посетителей.