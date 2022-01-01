На Чернобыльской АЭС установили памятник герою-ликвидатору Лелеченко

16:53 22 Апрель Киев, Украина

Возле административно-бытового корпуса Чернобыльской АЭС появилась скульптура ликвидатору Александру Лелеченко и его коллегам, которые отдали свои жизни для спасения других.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба центра организационно-технического и информационного обеспечения мероприятий по управлению зоной отчуждения.

"Современные атланты-ликвидаторы держат над собой арку - под ней обычный человек, который приложил правую руку к сердцу. В этом образе можно узнать заместителя начальника электрического цеха Чернобыльской АЭС Александра Лелеченко. Настоящего Героя, который заранее знал, что жизнь его оборвется, и продолжал исполнять свои обязанности, спасая жизни миллионов других", - говорится в описании скульптурной композиции.

Отмечается, что ее эскиз несколько лет назад был разработан объединением мастеров искусств Украины, а в натуре ее воссоздали работники Чернобыльской АЭС. Детали они печатали на 3D-принтере.