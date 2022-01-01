На Чернобыльской АЭС установили памятник герою-ликвидатору Лелеченко

Возле административно-бытового корпуса Чернобыльской АЭС появилась скульптура ликвидатору Александру Лелеченко и его коллегам, которые отдали свои жизни для спасения других.
Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба центра организационно-технического и информационного обеспечения мероприятий по управлению зоной отчуждения.
Отмечается, что ее эскиз несколько лет назад был разработан объединением мастеров искусств Украины, а в натуре ее воссоздали работники Чернобыльской АЭС. Детали они печатали на 3D-принтере.
По словам заместителя технического директора по безопасности ГСП "ЧАЭС" Александра Новикова, композиция олицетворяет всех ликвидаторов и работников станции, которые отдали свою жизнь или здоровье ради спасения других. Торжественное открытие памятника состоится 26 апреля, в день 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы.
Александр Лелеченко был тем, кто 26 апреля 1986 года собственноручно откачал легковоспламеняющиеся вещества из седьмой и восьмой турбин, когда восьмая остановилась ночью во время взрыва. Он трижды ходил в электролизерную, которая находилась рядом с завалом и была заполнена высокоактивной водой, чтобы отключить подачу водорода в аварийные генераторы и подать напряжение на питательные насосы. Сделал это вручную, поскольку все системы вышли из строя. Тем самым он предотвратил распространение огня на неповрежденные энергоблоки.
Лелеченко трижды забирали в припятскую медицинскую часть №126, но после получения медицинской помощи он снова шел на станцию. Александр получил дозу, несовместимую с жизнью, - 2,5 тысячи рентген. Было ему 47 лет.
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