13:39 18 Май Киев, Украина

На Черниговщине строится частный мавзолей по подобию мавзолея Наполеона, на сегодняшний день на его строительство уже ушло около трех миллионов долларов.

Об этом сообщает Суспільне.

Инициатором строительства стал глава местного предприятия Земля и воля, Герой Украины Леонид Яковишин.



Отмечается, что мавзолей построен вблизи дома, где проживает Яковишин. Здание украшено мрамором, золотом, витражами и росписями. Внутри мавзолея будут установлены позолоченные скульптуры владельца в возрасте 20, 40, 60 и 80 лет.



Яковишин рассказал журналистам, что замысел проекта мавзолея принадлежит ему, а за основу он взял мавзолей Наполеона.



Аграрий ожидает, что после его смерти мавзолей будет открыт для посетителей.



"Мавзолей будет открыт каждый день с 10 до 17-ти часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю", - рассказал он, добавив, что бальзамировать его не будут.



Строительство продолжалось около десятилетия, сейчас оно уже на финальном этапе.



"В нашем городке есть предание или даже легенда, что какой-то священник сказал Леониду Григорьевичу, как только закончит работы, так и завершится его жизнь. Поэтому окончательно мавзолей не достраивают", - рассказала журналистам жительница Бобровицы.



По ее словам, половина жителей города работают на предприятии Яковишина (до 1,5 тысячи человек плюс их семьи).