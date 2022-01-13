На Черниговщине оценили новое школьное меню Евгения Клопотенко

10:27 13 Январь Киев, Украина

Директор одной из сельских школ Черниговской области вместе с учениками решил отведать новое школьное меню.
 
Владимир Алексеев, директор Гнидинцевской школы, пообещал ежедневно приходить в столовую и смаковать блюда, которые предложил известный кулинар Евгений Клопотенко.
 
Своими первыми впечатлениями от крема-супа из моркови и курятины с паприкой педагог поделился в Facebook.

«Только что отдал пустые тарелки кухарке. Пусты, потому что обед оказался удивительно вкусным. Я бы даже сказал – интересным.

Морковный суп-пюре.

Гречка.

Курица с паприкой.

Чай с корицей и молоком.

Пишу на полном серьезе – очень вкусно.

Добавлю, что я совсем не люблю крем-супы. Даже когда предложат в ресторане бесплатно и я буду очень голоден – откажусь. Но... Чтобы показать на собственном примере и лично почувствовать все вкусовые особенности – буду есть все, что будут есть дети. Детям крем-суп не вошел. Но это предсказуемо. Привыкаем! Зато чай всем понравился», – написал директор Алексеев.
 
Напомним, в начале января 2022 года завершился переходный период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт. Уже после каникул реформа школьного питания , инициированная первой леди Украины Еленой Зеленской, должна заработать в полной мере.