На бюджет в ВУЗы зачислили почти 60 тысяч абитуриентов

10:59 11 августа Киев, Украина

На обучение по государственному заказу в украинские ВУЗы зачислили почти 60 тысяч абитуриентов, больше всего бюджетников принял Киевский Политех.

Об этом сообщает Минобразования

"Количество зачисленных на основе полного общего среднего образования на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) составляет 58 698 человек, на младшего бакалавра - 467 человек", - сказано в сообщении.

В электронных кабинетах абитуриентов статус заявления изменился на "Включено с приказом (обучение за средства государственного бюджета)".



В рейтинге ВУЗов по количеству зачисленных на бюджет первое место занимает КПИ им. И. Сикорского (3 911 человек). Следующие в рейтинге такие ВУЗы: 2 место - КНУ им. Т. Шевченко (3066 человек); 3 место - Львовская политехника (2448 человек); 4 место - ЛНУ им. И. Франко (2 259 человек); 5 место - ХНУ им. В.Н. Каразина (1245 человек); 6 место - НАУ (1215 человек); 7 место - Харьковский политехнический институт (1215 человек); 8 место - Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1048 человек); 9 место - Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1026 человек); 10 место - ЧНУ им. Ю. Федьковича (860 человек).



Популярные специальности на бюджет:

1 место - "Среднее образование" (6217 человек)

2 место - "Медицина" (3664 человека)

3 место - "Компьютерные науки" (3421 человек)

4 место - "Филология" (2325 человек)

5 место - "Инженерия программного обеспечения" (1899 человек)

6 место - "Компьютерная инженерия" (1700 человек)

7 место - "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" (1659 человек)

8 место - "Строительство и гражданская инженерия" (1492 человека)

9 место - "Право" (1156 человек)

10 место - "Агрономия" (1108 человек).



/>Абитуриенты, имеющие льготы и претендующие на перевод на бюджет, должны предоставить в ВУЗы подтверждающие документы до 11 августа, а сам перевод состоится до 19 августа. Зачисление на контракт продлится до 30 сентября.