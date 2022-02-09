На борьбу с пандемией Всемирный банк выделит Украине $90 млн

13:54 18 Май Киев, Украина

В Украине скоро стартует проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" под руководством Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка. На реализацию проекта заложено $90 млн.





Соглашение подписали министр здравоохранения Максим Степанов и директор Всемирного Банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.



Около 2,5 млрд гривен (90 млн долларов) будут предоставлены Украине для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией. Средства будут направлены по трем направлениям: около 1,1 млрд грн (40 млн долл) направят на поддержку приобретения вакцины, около 850 млн грн (30 млн долл) выделят на развертывание вакцинации против COVID-19, а более 550 млн грн (20 млн долл) предусмотрели на укрепление способности проведения тестирования на COVID-19 в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Соглашение подписали министр здравоохранения Максим Степанов и директор Всемирного Банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.Около 2,5 млрд гривен (90 млн долларов) будут предоставлены Украине для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией. Средства будут направлены по трем направлениям: около 1,1 млрд грн (40 млн долл) направят на поддержку приобретения вакцины, около 850 млн грн (30 млн долл) выделят на развертывание вакцинации против COVID-19, а более 550 млн грн (20 млн долл) предусмотрели на укрепление способности проведения тестирования на COVID-19 в Украине.