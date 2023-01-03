На Большом Потемкинском острове вблизи Херсона подняли украинский флаг

16:43 03 января Киев, Украина

Защитники Украины установили государственный флаг на Большом Потемкинском острове возле Херсона, но о полном освобождении говорить еще рано.



Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона Единые новости во вторник, 3 января.



Она отметила, что установка флага Украины на деоккупированных территориях - это сигнал для противника об обязательной деоккупации.

"Установка флага - это сигнал для врага, что мы работаем, что земля наша, и это все - Украина. Также это напоминание о необратимости тех запланированных процессов. Однако говорить об освобождении острова еще рано. Надо осознавать, что такие провозглашения могут существенно повлиять на дальнейшее развитие ситуации", - отметила спикер.

Отметим, что в понедельник вечером, 2 января, в сети распространялось видео, снятое военным, с поднятым украинским флагом на Большом Потемкинском острове.