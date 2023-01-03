На Большом Потемкинском острове вблизи Херсона подняли украинский флаг

Защитники Украины установили государственный флаг на Большом Потемкинском острове возле Херсона, но о полном освобождении говорить еще рано.
Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона Единые новости во вторник, 3 января.
Она отметила, что установка флага Украины на деоккупированных территориях - это сигнал для противника об обязательной деоккупации.
Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона Единые новости во вторник, 3 января.
Она отметила, что установка флага Украины на деоккупированных территориях - это сигнал для противника об обязательной деоккупации.
Отметим, что в понедельник вечером, 2 января, в сети распространялось видео, снятое военным, с поднятым украинским флагом на Большом Потемкинском острове.
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