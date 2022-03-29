На большей части Украины будет преобладать жаркая, но дождливая и ветренная погода

06:30 01 июля Киев, Украина





Центральный регион Украины Дожди с грозами, шквальный ветер и град - таким обещают четверг по всей территории Украины, кроме востока и юго-востока страны, где будет наблюдаться классически жаркая летняя погода.



В Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +28...+31 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +22...+25 °С.



В Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +25...+28 °С.



В Черновицкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +24...+27 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +23...+26 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.



В Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +26...+29 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +27...+30 °С.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +29...+32 °С.



Южный регион Украины



В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +28...+31 °С.



В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +28...+31 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.



В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +24...+27 °С.



Солнце взойдет в 4:50, а зайдет в 21:12. Долгота дня составит 16 ч 22 мин.