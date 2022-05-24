На благотворительный аукцион выставят дорожный знак, показывающий правильное направление россиянам

На благотворительный аукцион «Прозорро Продажи» выставят дорожный знак «Нах, опять нах и в россию нах», который показывает, куда нужно идти россиянам.
Этот знак из Сумской области был изготовлен на третий день войны, 26 февраля: «На нем, к сожалению, есть следы от пуль», – пишут в «Укравтодоре».
На аукцион выставят только один такой знак и его массовые продажи не планируют, отмечают организаторы. Новый владелец знака сможет установить его в пределах своего домохозяйства или в другом месте, кроме дорог общего пользования.
Стартовая цена за лот составляет 50 000 гривен или 1,5 тысяч долларов. Все собранные средства будут направлены на специальный счет Нацбанка, который перечислит деньги ВСУ.
После начала полномасштабного вторжения россии «Укравтодор» предложил демонтировать большинство дорожных знаков и установить специальный указатель для оккупантов, чтобы дезориентировать их на местности.
Этот знак из Сумской области был изготовлен на третий день войны, 26 февраля: «На нем, к сожалению, есть следы от пуль», – пишут в «Укравтодоре».
На аукцион выставят только один такой знак и его массовые продажи не планируют, отмечают организаторы. Новый владелец знака сможет установить его в пределах своего домохозяйства или в другом месте, кроме дорог общего пользования.
Стартовая цена за лот составляет 50 000 гривен или 1,5 тысяч долларов. Все собранные средства будут направлены на специальный счет Нацбанка, который перечислит деньги ВСУ.
После начала полномасштабного вторжения россии «Укравтодор» предложил демонтировать большинство дорожных знаков и установить специальный указатель для оккупантов, чтобы дезориентировать их на местности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии