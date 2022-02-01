На аукционе продана окровавленная прядь волос Авраама Линкольна

16:38 14 Сентябрь Киев, Украина

В США с молотка за $81 тысячу ушла прядь Авраама Линкольна со следами крови, 15 апреля 1865 года после убийства 16-го президента, пятисантиметровую прядь волос срезал врач, который осматривал тело.

Об этом пишет ABC News.



Лот представлял собой прядь волос, завернутую в запятнанную кровью телеграмму с надписью «Волосы А. Линкольна». Эксперты ожидали, что цена лота достигнет $75 тысяч, однако финальная стоимость превысила все ожидания. Неизвестный покупатель заплатил $81 250.



Авраам Линкольн был смертельно ранен выстрелом в голову 14 апреля 1865 года во время спектакля в вашингтонском Театре Форда, а на следующее утро он умер. Его застрелил актер Джон Уилкс Бут — тайный агент Конфедерации. Прядь волос Линкольна была отправлена в телеграмме оборонного ведомства, в которой говорилось об убийстве президента.