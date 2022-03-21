На аукцион выставили уникальную антивоенную картину Бенкси

16:37 21 марта Киев, Украина

В Лондоне на аукцион анонимно выставили уникальную антивоенную картину Бенкси "CND Soldiers". Средства от её продажи пойдут в поддержку детской больницы "Охматдет" . Торги стартуют с £20 000 и продлятся до 27 марта.

Об этом сообщил Минздрав Украины.

Сейчас в заведении лечат раненых детей, пострадавших в результате российской агрессии.



Организаторы акции отмечают: «Несмотря на активные обстрелы и авиаудары Российской Федерации, специалисты Охматдета продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, которых доставляют в больницу. Благодаря самоотверженной работе больницы своевременная медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме, а собранные средства обеспечат продолжение этой важной работы».



Министерство здравоохранения выражает искреннюю благодарность благотворителям, приобщающимся к сохранению жизни и здоровья украинцев во время войны.