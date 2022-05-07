На антивоенном пикете в россии задержали женщину с зашитым ртом

11:52 05 мая Киев, Украина

В российском городе Екатеринбурге силовики задержали за антивоенный пикет активистку Надежду Сайфутдинову.



Об этом сообщает "ОВД-Инфо".



Сайфутдинова вышла на улицу с плакатом, на котором было написано: «Молчать нельзя! Война – это не мир, свобода – это не рабство, незнание – это не сила! Эта фраза представляет собой видоизмененную цитату из романа “1984” Джорджа Оруэлла “Война – это мир, свобода – это рабство,

незнание – сила”.

Кроме плаката Сайфутдинова решила выразить свой протест по поводу войны, зашив рот. Сделала это она собственноручно иглой и нитью.



Силовики задержали активистку и доставили в участок, после чего собирались везти девушку в психиатрическую больницу, но в итоге вызвали медиков и вскоре отпустили. Адвокат также сообщал, что в отделе полиции силовики применяли к ее подзащитной физическую силу.