На антарктическую станцию "Академик Вернадский" выдвинулась 26-я экспедиция с Украины

06:21 25 Март Киев, Украина

Более чем на год на станцию "Академик Вернадский" вчера, 24 марта выдвинулась 26-я Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ).

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.



Руководителем УАЭ будет рекордсмен по количеству зимовок на "Вернадском" - ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк. Для него это будет уже девятая годовая экспедиция (до этого максимальное количество зимовок в УАЭ не превышала 8).



Всего в 26-й экспедиции будет 12 участников: 7 ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и сисадмин. Из них 11 мужчин и 1 женщина - биолог Оксана Савенко, которое уже второй раз едет на зимовку (это также рекорд, ранее ни одна женщина дважды не зимовала).



В составе экспедиции больше всего представителей Харьковщины - 3, Киева и Черниговщины - по 2. Также по 1 участнику из Винницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской и Львовской областей.



Поскольку сейчас на "Вернадском" продолжается масштабная модернизация, то трое специалистов - дизелист, системный механик и сисадмин - поехали в экспедицию на месяц раньше, чтобы присоединиться к установке и настройке нового оборудования, с которым им предстоит работать.



Большая же часть экспедиции отправилась в Антарктиду вчера, из аэропорта "Борисполь". Их путь проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ждет 2-недельный карантин.