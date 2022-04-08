На Google Maps разместят панорамные фото разрушений в Украине из-за агрессии рф

МВД Украины вместе со специалистами Google начали проект по оцифровке последствий российского вторжения в Украину. Цель проекта – зафиксировать разрушения в украинских городах и селах, которые произошли из-за войны.
Специалисты с помощью квадрокоптеров и другого оборудования делают street view (режим просмотра улиц) и панорамные снимки разрушенных зданий и инфраструктуры, которые будут доступны для всех на Google Maps. Также посмотреть на разрушение можно будет при помощи очков виртуальной и дополненной реальности.
Отдельно создадут сервис для стражей порядка, которые смогут использовать его для своей работы.
Специалисты начали работу в Ирпене. Первые панорамные снимки обещают обнародовать в середине апреля. В общей сложности будет работать несколько команд, которые будут фиксировать повреждения в разных городах.
Специалисты с помощью квадрокоптеров и другого оборудования делают street view (режим просмотра улиц) и панорамные снимки разрушенных зданий и инфраструктуры, которые будут доступны для всех на Google Maps. Также посмотреть на разрушение можно будет при помощи очков виртуальной и дополненной реальности.
Отдельно создадут сервис для стражей порядка, которые смогут использовать его для своей работы.
Специалисты начали работу в Ирпене. Первые панорамные снимки обещают обнародовать в середине апреля. В общей сложности будет работать несколько команд, которые будут фиксировать повреждения в разных городах.
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