На 6 апреля согласовано 11 гуманитарных коридоров

11:17 06 апреля Киев, Украина

▪️С Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

▪️С Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

▪️Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

▪️Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

▪️Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

▪️Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

▪️Из города Северодонецк в город Бахмут.

📍Место собрания: проспект Химиков, 28.

▪️Из города Лисичанск в город Бахмут.

📍Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

▪️Из города Попасная в Бахмут.

📍Место сборов: ул. Первомайская, 42

▪️Из поселка Горное в город Бахмут.

📍Место сборов: ул. Гагарина, 13.

▪️Из города Рубежное в Бахмут.