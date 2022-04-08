На 6 апреля согласовано 11 гуманитарных коридоров

11:17 06 апреля Киев, Украина

▪️С Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.



▪️С Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.



▪️Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.



▪️Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.



▪️Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.



▪️Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.



▪️Из города Северодонецк в город Бахмут.



📍Место собрания: проспект Химиков, 28.



▪️Из города Лисичанск в город Бахмут.



📍Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.



▪️Из города Попасная в Бахмут.



📍Место сборов: ул. Первомайская, 42



▪️Из поселка Горное в город Бахмут.



📍Место сборов: ул. Гагарина, 13.



▪️Из города Рубежное в Бахмут.