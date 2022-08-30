"Мы одной смелости". Запустили новую информационную кампанию о единстве украинцев

17:44 04 августа Киев, Украина

Офис президента и правительство начинают новую информационную кампанию о единстве украинцев. Идею кампании создало агентство Banda вместе с Министерством цифровой трансформации Украины.
«Смелость стала брендом Украины благодаря компании Bravery. Но кроме смелости. нам нужна и сплоченность, потому что россия делает все, чтобы расколоть нас изнутри, заставить сомневаться друг в друге», – говорят авторы инициативы.
Билборды проекта будут появляться по всей Украине. Также на сайте можно скачать и распечатать плакаты, с которыми можно выйти на митинг
в поддержку Украины.
Кроме того, на YouTube – канале Banda можно просмотреть короткие ролики о единстве украинцев в вопросах языка, волонтерской помощи, общего дома и других.