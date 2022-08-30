"Мы одной смелости". Запустили новую информационную кампанию о единстве украинцев

Офис президента и правительство начинают новую информационную кампанию о единстве украинцев. Идею кампании создало агентство Banda вместе с Министерством цифровой трансформации Украины.
Билборды проекта будут появляться по всей Украине. Также на сайте можно скачать и распечатать плакаты, с которыми можно выйти на митинг
в поддержку Украины.
Кроме того, на YouTube – канале Banda можно просмотреть короткие ролики о единстве украинцев в вопросах языка, волонтерской помощи, общего дома и других.
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