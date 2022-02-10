МВД запустило сервис для проверки водительских удостоверений 

Об этом сообщила пресс-служба МВД на странице в Facebook в пятницу, 18 сентября.

Теперь в два клика можно самостоятельно проверить силу водительского удостоверения и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче транспортного средства в аренду.Воспользоваться сервисом можноЧтобы проверить права, нужно ввести серию и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля. Если такие данные есть в Едином государственном реестре Министерства внутренних дел, на мониторе появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных. Сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года.В МВД отметили, что новая услуга будет полезна для бизнеса.