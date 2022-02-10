МВД запустило сервис для проверки водительских удостоверений 

18:37 18 Сентябрь Киев, Украина

На сайте главного сервисного центра МВД появился новая услуга, теперь вы можете проверить документы не выходя из дома. 
 
Об этом сообщила пресс-служба МВД на странице в Facebook в пятницу, 18 сентября.

Теперь в два клика можно самостоятельно проверить силу водительского удостоверения и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче транспортного средства в аренду.

Воспользоваться сервисом можно здесь.

Чтобы проверить права, нужно ввести серию и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля. Если такие данные есть в Едином государственном реестре Министерства внутренних дел, на мониторе появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных. Сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года.

В МВД отметили, что новая услуга будет полезна для бизнеса.