МВД запустило горячую линию для близких украинских пленных

С 1 июня свою работу начала горячая линия МВД для обращений родных и близких украинских защитников.
Об этом сообщили в МВД.
Для приема вызовов одновременно будет работать 10 телефонных линий.
Украинцы смогут оставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь, а также разъяснения относительно прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших.
Номер многоканального телефона: 380894201866.
Для приема вызовов одновременно будет работать 10 телефонных линий.
Украинцы смогут оставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь, а также разъяснения относительно прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших.
Номер многоканального телефона: 380894201866.
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