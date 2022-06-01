МВД запустило горячую линию для близких украинских пленных

15:04 01 июня Киев, Украина

С 1 июня свою работу начала горячая линия МВД для обращений родных и близких украинских защитников.

Об этом сообщили в МВД.



Для приема вызовов одновременно будет работать 10 телефонных линий.



Украинцы смогут оставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь, а также разъяснения относительно прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших.



Номер многоканального телефона: 380894201866.