МВД временно перестанет выдавать водительские права

17:46 08 Июнь Киев, Украина

МВД сообщили о нехватке бланков для выдачи водительских удостоверений, в связи с этим возможна двухдневная пауза в работе сервисных центров по их выдаче.

Об этом сообщает Главный сервисный центр министерства во вторник, 8 июня.



Проблемы с предоставлением услуг связаны с перебоями в поставках бланковой продукции в местные сервисные центры, пояснили в МВД.



"По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" возобновление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня", - сказано в сообщении.



О возобновлении предоставления услуг МВД сообщит на веб-сайтах региональных сервисных центров.



Напомним, что cообщающим о нарушениях водителям будут платить. В МВД рассказали о готовящемся законе, согласно которому водители, снявшие и отправившие в полиции видео с нарушением других участников движения, будут получать 10% от штрафов.