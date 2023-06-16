МВД упростило процесс получения разрешения на оружие: онлайн-оформление

16:19 16 июня Киев, Украина

Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел, процесс получения разрешения на оружие был упрощен, и теперь его можно оформить, не выходя из дома.
 
"Получение разрешения на оружие в один клик! Мы упростили процедуру получения разрешения на оружие! Теперь вы можете получить эту услугу, не выходя из дома, без необходимости посещения офиса Национальной полиции",- заявило министерство .
 
Подачу документов можно осуществить через "Единое окно гражданина" или непосредственно в магазине оружия.

Чтобы подать документы через "Единое окно гражданина", необходимо:
  • Зайти на портал "Единое окно гражданина".
  • Пройти процедуру авторизации.
  • Оформить заявку на получение разрешения на оружие.
  • Прикрепить необходимый пакет документов.
  • Добавить сканкопии соответствующих документов.
  • Заверить копии электронной подписью.
  • Отправить заявку.
Чтобы подать документы на оружие в магазине, необходимо:
  • Лично обратиться в магазин оружия.
  • Предоставить пакет необходимых документов.
  • Заявление будет обработано.
  • Продавец магазина направит заявление в полицию для дальнейшей обработки.