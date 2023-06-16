МВД упростило процесс получения разрешения на оружие: онлайн-оформление

Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел, процесс получения разрешения на оружие был упрощен, и теперь его можно оформить, не выходя из дома.
Подачу документов можно осуществить через "Единое окно гражданина" или непосредственно в магазине оружия.
Чтобы подать документы через "Единое окно гражданина", необходимо:
Чтобы подать документы через "Единое окно гражданина", необходимо:
- Зайти на портал "Единое окно гражданина".
- Пройти процедуру авторизации.
- Оформить заявку на получение разрешения на оружие.
- Прикрепить необходимый пакет документов.
- Добавить сканкопии соответствующих документов.
- Заверить копии электронной подписью.
- Отправить заявку.
Чтобы подать документы на оружие в магазине, необходимо:
- Лично обратиться в магазин оружия.
- Предоставить пакет необходимых документов.
- Заявление будет обработано.
- Продавец магазина направит заявление в полицию для дальнейшей обработки.
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