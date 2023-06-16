МВД упростило процесс получения разрешения на оружие: онлайн-оформление

16:19 16 июня Киев, Украина

Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел, процесс получения разрешения на оружие был упрощен, и теперь его можно оформить, не выходя из дома.

"Получение разрешения на оружие в один клик! Мы упростили процедуру получения разрешения на оружие! Теперь вы можете получить эту услугу, не выходя из дома, без необходимости посещения офиса Национальной полиции",- заявило министерство .

Подачу документов можно осуществить через "Единое окно гражданина" или непосредственно в магазине оружия.



Чтобы подать документы через "Единое окно гражданина", необходимо:

Зайти на портал "Единое окно гражданина".

Пройти процедуру авторизации.

Оформить заявку на получение разрешения на оружие.

Прикрепить необходимый пакет документов.

Добавить сканкопии соответствующих документов.

Заверить копии электронной подписью.

Отправить заявку.

Чтобы подать документы на оружие в магазине, необходимо: