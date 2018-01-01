МВД: стартует программа "Безопасное шоссе"

17:43 24 Июль Киев, Украина

"Горячая пора" увеличила количество дорожно-транспортных происшествий, ввиду этого было принято решение ввести профилактические меры до конца лета. На дорогах Украины стартует программа "Безопасное шоссе".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"В Украине стартовала профилактическая отработка автодорог государства "Безопасное шоссе". Отработка продлится до конца лета. К ее проведению будут привлечены подразделения блока превентивной деятельности. Отработка имеет цель повышения безопасности участников дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий", - сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, в течение июля этого года на украинских дорогах произошло более 1000 ДТП , в которых пострадали люди. В частности, в результате дорожно-транспортных происшествий 1218 человек получили травмы, еще 168 граждан - погибли. Только за четыре последних дня в Украине зафиксировано 216 ДТП с пострадавшими, где погиб 31 человек и 241 участник дорожного движения получил травмы.

"Следовательно, учитывая обострение ситуации на автомобильных дорогах руководством Национальной полиции было принято решение о проведении профилактической отработки", - указано в сообщении.

Игорь Клименко отметил, что их цель - повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.