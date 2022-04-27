МВД предупреждает о новом виде мошенничества в Telergam

11:40 28 ноября Киев, Украина

Все новые и новые способы изобретают преступники, чтобы с помощью обманных действий заполучить деньги своих жертв. Будьте, пожалуйста, бдительны и дозируйте свое доверие. Помните: доверяй, но проверяй, - нас не напрасно учили этому.

Министерство внутренних дел предупредило украинцев о новом виде мошенничества в мессенджере Telegram, когда злоумышленники просят человека одолжить деньги, представляясь его другом. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"Схема такова: ваши друзья получают сообщение будто с вашего аккаунта. Фото ваше, однако, номер скрыт. Неизвестные просят одолжить деньги", - пишет пресс-служба.

Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и спросите, посылал ли он подобную просьбу.

Также МВД дает советы, как не стать жертвой мошенников в интернете:

Не предоставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять только в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах.

Не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать способ покупки - наложенный платеж. Тогда можно получить товар, осмотреть его и после этого оплатить.

Не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей.

Проверять просьбу о материальной помощи, даже если они поступают из аккаунта знакомых людей и друзей.

Устанавливать двойную аутентификацию на мессенджерах.

В случае подозрения относительно взлома страницы - прекращать все сессии мессенджера на всех устройствах через настройки.

Накануне сообщалось, что в Киеве ликвидировали работу колл-центров, которые обманывали граждан ЕС. Действовала преступная схема течение трех лет. В ней участвовали около тысячи операторов.

В Харьковской области задержали двух мошенников, предлагавших за миллион долларов должность губернатора области.