МВД: Пожар на Луганщине локализован, угрозы населению нет

По состоянию на вечер 9 июля 2020 года, масштабный пожар в Луганской области локализован. Есть три участка тления, все силы МВД будут работать там и дальше. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет. Полицейские продолжают осмотр мест происшествия, чтобы определить объем убытков. Спасибо каждому за четкую и слаженную работу », - отметил Арсен Аваков.
Кроме того, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и председатель ДСНС Украины Николай Чечеткин совершили воздушный мониторинг районов возгорания и посетили оперативный штаб.
Сергей Яровой отметил, что сейчас главная задача - разобраться в причине возникновения пожара.
«Для нас принципиально важно разобраться в причине возникновения пожара, чтобы в дальнейшем не допустить такой ситуации. Населения и экосистема получили очень серьезным последствиям. Тем более что мы находимся недалеко от зоны проведения операции объединенных сил и применять технику, в частности авиацию, мы не можем в полном объеме », - отметил первый заместитель министра.
Николай Чечеткин сообщил, что к мерам по тушению пожара были привлечены около 1500 сотрудников МВД и 300 единиц техники.
«Это спасатели, работники Нацполиции и военнослужащие Национальной гвардии, работники агентства лесных ресурсов, а также местные органы власти. Считаю, что с данными задачами мы практически справились, но хочу заметить, что и силы, и резервы остаются здесь, на местах », - отметил он.
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