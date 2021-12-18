МВД: Пожар на Луганщине локализован, угрозы населению нет

08:34 10 Июль Киев, Украина

По состоянию на вечер 9 июля 2020 года, масштабный пожар в Луганской области локализован. Есть три участка тления, все силы МВД будут работать там и дальше. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет. Полицейские продолжают осмотр мест происшествия, чтобы определить объем убытков. Спасибо каждому за четкую и слаженную работу », - отметил Арсен Аваков.

Кроме того, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и председатель ДСНС Украины Николай Чечеткин совершили воздушный мониторинг районов возгорания и посетили оперативный штаб.

Сергей Яровой отметил, что сейчас главная задача - разобраться в причине возникновения пожара.

«Для нас принципиально важно разобраться в причине возникновения пожара, чтобы в дальнейшем не допустить такой ситуации. Населения и экосистема получили очень серьезным последствиям. Тем более что мы находимся недалеко от зоны проведения операции объединенных сил и применять технику, в частности авиацию, мы не можем в полном объеме », - отметил первый заместитель министра.

Николай Чечеткин сообщил, что к мерам по тушению пожара были привлечены около 1500 сотрудников МВД и 300 единиц техники.