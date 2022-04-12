МВД получило оборудование на 4 млн долларов для оцифровки военных преступлений россии

12:03 12 апреля Киев, Украина

Две частные компании, AXON и Benish GPS, передали Министерству внутренних дел Украины спецоборудование (нагрудные видеорегистраторы) общей стоимостью 4 млн долларов.
 
Оборудование позволит украинским правоохранителям эффективно собирать и оцифровывать доказательства военных преступлений России против Украины.

Оборудование, полученное МВД, считается одним из лучших образцов в своей отрасли. Предоставленные компании боди-камеры будут использовать следователи и криминалисты для фиксации следов военных преступлений, а данные будут передаваться в единый архив исторической памяти об агрессии России против мирной Украины.

Американка компания AXON – лидер по производству высокотехнологичного оборудования в сфере безопасности, вместе с компанией Benish GPS – одним из лидеров рынка IT технологий в Европе.

AXON и Benish GPS призывают международные компании присоединиться к помощи Украины в это непростое время.