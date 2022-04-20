МВД и Минобороны выделят дополнительно 33 млрд грн

08:39 20 апреля Киев, Украина

Правительство выделило дополнительные средства на укрепление обороны Украины.



▪️ 16 млрд грн Министерству обороны Украины. Основные средства пойдут на выплаты зарплат военным, ремонт и модернизацию техники, выплаты семьям погибших героев.



▪️ 17 млрд грн Министерству внутренних дел – для пограничников, нацгвардейцев, полицейских, которые являются частью сил обороны и по всему фронту уничтожают российских оккупантов.