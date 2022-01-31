МВД частично отменяет рассылку "писем счастья" водителям

Дисциплинированным водителям, которые все-таки нарушили ПДД, но успели и оплатили штраф в 10-ти дневный срок, не будут присылать постановления о штрафах.
Как будет работать новая система, рассказал первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире Украина 24.
Он отметил, что нововведение поможет сэкономить государственные средства, которые тратятся на рассылку бумажных уведомлений. Сейчас систему переведут в электронный формат.
Он отметил, что нововведение поможет сэкономить государственные средства, которые тратятся на рассылку бумажных уведомлений. Сейчас систему переведут в электронный формат.
Он подчеркнул, что 90% водителей платят как раз во время использования таких приложений, и именно в отношении таких людей и планируется это нововведение.
В то же время, если водитель не пользуется приложением или другими электронными средствами, то ему по-прежнему будут приходить бумажные сообщения.
В то же время, если водитель не пользуется приложением или другими электронными средствами, то ему по-прежнему будут приходить бумажные сообщения.
Билошицкий подчеркнул, что таким образом права водителей не ограничиваются и не сокращаются.
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