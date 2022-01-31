МВД частично отменяет рассылку "писем счастья" водителям

16:33 11 Май Киев, Украина

Дисциплинированным водителям, которые все-таки нарушили ПДД, но успели и оплатили штраф в 10-ти дневный срок, не будут присылать постановления о штрафах.





Он отметил, что нововведение поможет сэкономить государственные средства, которые тратятся на рассылку бумажных уведомлений. Сейчас систему переведут в электронный формат. Как будет работать новая система, рассказал первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире Украина 24.Он отметил, что нововведение поможет сэкономить государственные средства, которые тратятся на рассылку бумажных уведомлений. Сейчас систему переведут в электронный формат.

"Речь идет об установке специальных приложений и использовании электронных средств для того, чтобы быстрее узнать о своем правонарушении. Сейчас таких возможностей много: это и электронный кабинет водителя, и чат-бот МВД , созданный специально для этого, и специальные приложения, которые позволяют водителю узнать о выписанных штрафах и оплатить их", - сказал Билошицкий.

Он подчеркнул, что 90% водителей платят как раз во время использования таких приложений, и именно в отношении таких людей и планируется это нововведение.



В то же время, если водитель не пользуется приложением или другими электронными средствами, то ему по-прежнему будут приходить бумажные сообщения.

"Я хочу отметить, что уже принят законопроект №5058 для того, чтобы это уже стало возможно нормативно. То есть если человек узнал о своем штрафе и оплатил его, то нет необходимости присылать письмо. Если человек захочет и подаст специальное заявление, чтобы ему посылали письмо, то оно будет отправлено. Если человек не заплатит штраф на протяжении 10 льготных дней, то письмо будет отправляться, тут будет работать общее правило", - сказал он.

Билошицкий подчеркнул, что таким образом права водителей не ограничиваются и не сокращаются.