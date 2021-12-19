Музей Майдана с 19 ноября запускает новый проект: Выставка «Художественный Барбакан. Ретроспекция»

"Художественный Барбакан. Ретроспекция" – так звучит новый проект, который запускает Музей Майдана.
Выставка об одной локации на Майдане, которая переросла в уникальное культурное явление – Художественный Барбакан – станет первой в Галерее протестного искусства Музея Майдана. Протест в прямом смысле: "точка сбора", своеобразное декларативное место физического присутствия художников среди жителей палаточного городка.
Центром выставки – станет воспроизведенное пространство лагерного городка на Майдане – Барбакан. Автор и куратор проекта Дмитрий Жила установит части предметов, которые сохранились со времён Майдана: бочку-Бимбу, каски, художественные плакаты.
На выставке также будут представлены работы художников-барбакановцев.
Само явление "Художественного Барбакана" уже стало частью истории украинской культуры. Художественный центр сопротивления на Майдане, когда возникла необходимость, перепрофилировался в полноценную боевую группу, деятельность которой была направлена на физическую защиту территории протеста.
Люди, которые создавали это уникальное пространство, являются важнейшими в этой истории, поэтому выставка – попытка вспомнить всех причастных.
Выставка будет работать до 20 февраля 2022 года при соблюдении всех карантинных норм. Официальное открытие состоится 19 ноября в 18:00 в Галерее протестного искусства по улице Липской, 16 (1-й этаж, левое крыло).
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