Музей Майдана с 19 ноября запускает новый проект: Выставка «Художественный Барбакан. Ретроспекция»

На выставке также будут представлены работы художников-барбакановцев.

Само явление "Художественного Барбакана" уже стало частью истории украинской культуры. Художественный центр сопротивления на Майдане, когда возникла необходимость, перепрофилировался в полноценную боевую группу, деятельность которой была направлена на физическую защиту территории протеста.

Люди, которые создавали это уникальное пространство, являются важнейшими в этой истории, поэтому выставка – попытка вспомнить всех причастных.

Выставка будет работать до 20 февраля 2022 года при соблюдении всех карантинных норм. Официальное открытие состоится 19 ноября в 18:00 в Галерее протестного искусства по улице Липской, 16 (1-й этаж, левое крыло).