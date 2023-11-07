Музей Майдана представил проект об основных памятных местах Революции достоинства

16:20 07 ноября Киев, Украина





Об этом говорится в пресс-релизе, который предоставил Национальный музей Революции Достоинства, а также на сайте музея.



Проект – документальный. Для более точного воспроизведения объектов специалисты проработали более 15 тысяч фотографий c Революции достоинства. Воспользовавшись QR-кодами, в 3D-формате можно увидеть: К десятилетию Революции достоинства Музей Майдана создал мультимедийный проект "Территория Достоинства в дополненной реальности: музеефикация памятников Майдана". По QR-кодам можно узнать 10 ключевых локаций Евромайдана.Об этом говорится в пресс-релизе, который предоставил Национальный музей Революции Достоинства, а также на сайте музея.Проект – документальный. Для более точного воспроизведения объектов специалисты проработали более 15 тысяч фотографий c Революции достоинства. Воспользовавшись QR-кодами, в 3D-формате можно увидеть:

баррикады недалеко от ЦУМа, возле Дома профсоюзов и на Европейской площади, на улице Институтской, ныне аллеи Героев Небесной Сотни, и улицы Михаила Грушевского;

элементы палаточного городка;

конструкцию "Елки";

музейные экспонаты – щиты, каски и т.д.

Стенды размещены на Майдане Независимости, о каждой локации есть информационная справка.