Мурал о любви в Житомире

20:49 29 Июль Киев, Украина

житомира"}" data-sheets-userformat="{"2":15235,"3":{"1":0},"4":[null,2,12632256],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"15":"Calibri","16":11}">Новости Житомира: Художница Анастасия Сладковская нарисовала картину на одной из стен в центре Житомира. Двадцатиметровый Художница Анастасия Сладковская нарисовала картину на одной из стен в центре Житомира. Двадцатиметровый мурал посвящен любви.

"Это мурал о любви. Здесь нарисованы два Амура, которые символизируют любовь. По Михайловской часто ходят пары влюбленных, семьи, поэтому и хотелось создать его в позитивной тематике. Это мой стиль, в котором рисую, то есть гиперболизированные элементы петриковской росписи", - цитирует Укринформ художницу.

Идея разрисовать стену с большим баннером во дворе кинотеатра возникла у нее еще в прошлом году. Ни поддержки, ни согласования художница не получила. Создание мурала длилось 3 недели, на что ушло 10 литров краски и около 40 баллонов краски.



Сладковская говорит, что стену разрисовывала сама. Все работы профинансировал владелец одного из местных ресторанов. При этом, в Житомире уже есть пять муралов, которые создала Анастасия.