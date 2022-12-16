Можно ожидать еще 5 атак до конца отопительного сезона - эксперт

До конца отопительного сезона может быть еще минимум 5 атак россиян на энергетическую систему Украины, рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. Он объяснил, что чрезвычайная ситуация в энергетике введена только для участников рынка.
По его словам, нынешняя ситуация в результате утренних обстрелов ничем не отличается от предыдущих обстрелов. Это очередной обстрел, очередные повреждения почти всех тех же объектов критической инфраструктуры и снова возвращение к аварийным и экстренным отключениям, пояснил эксперт.
По его словам, нынешняя ситуация в результате утренних обстрелов ничем не отличается от предыдущих обстрелов. Это очередной обстрел, очередные повреждения почти всех тех же объектов критической инфраструктуры и снова возвращение к аварийным и экстренным отключениям, пояснил эксперт.
Что означает чрезвычайная ситуация в энергетике
Как пояснил Рябцев, это определение не ново, оно использовалось в 2015-2017 годах.
Это уменьшает бюрократические процедуры, необходимость согласования тех или других действий, в частности, со стороны "Укрэнерго".
По его словам, энергетики знают, что делать, и они учились на собственном опыте.
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