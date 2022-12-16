Можно ожидать еще 5 атак до конца отопительного сезона - эксперт

16:32 16 декабря Киев, Украина

До конца отопительного сезона может быть еще минимум 5 атак россиян на энергетическую систему Украины, рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. Он объяснил, что чрезвычайная ситуация в энергетике введена только для участников рынка.



По его словам, нынешняя ситуация в результате утренних обстрелов ничем не отличается от предыдущих обстрелов. Это очередной обстрел, очередные повреждения почти всех тех же объектов критической инфраструктуры и снова возвращение к аварийным и экстренным отключениям, пояснил эксперт.

"Такие ситуации будут еще повторяться неоднократно из-за сохранения тактики нанесения ракетных ударов рф именно по энергетической инфраструктуре. Они надеются, что таким образом могут нанести непоправимый ущерб энергетической системе Украины", - сказал Рябцев.

Что означает чрезвычайная ситуация в энергетике



Как пояснил Рябцев, это определение не ново, оно использовалось в 2015-2017 годах.

"Мы находились в этой ситуации на протяжении нескольких лет. Это состояние, которое определяет оперативное реагирование на проблемы, которые нужно безотлагательно решать", - отметил эксперт.

Это уменьшает бюрократические процедуры, необходимость согласования тех или других действий, в частности, со стороны "Укрэнерго".

"Он может осуществлять отключение любых абонентов до восстановления нормального функционирования того или иного объекта, и не должно нести финансовых потерь. Оснований для паники нет, это такая реальность и мы ожидаем, что по меньшей мере может быть еще 5 атак до конца отопительного сезона", - объяснил Рябцев.

По его словам, энергетики знают, что делать, и они учились на собственном опыте.