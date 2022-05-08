Можно ли без диплома вуза найти хорошую работу: список профессий

В Украине почти завершилась вступительная кампания, не всем удалось поступить на бюджет. Если вы не смогли или не захотели получить диплом о высшем образовании, это не значит, что вы на всю жизнь станете клиентом центра занятости.
Каким специалистом можно стать без диплома:
Контент–менеджер
Активность в социальных сетях тоже может стать профессией и приносить деньги. Если вы любите писать посты, снимать stories и знаете азы SMM, то без труда можно стать контент-менеджером.
Работник службы поддержки
Если вы владеете грамотными украинским и английским языками (иногда требуют русский), а также можете на письме доступно объяснить любой вопрос, а техника вашей печати — не менее 160 знаков в минуту, вы без труда найдете себе место в службе клиентской поддержки.
Графический дизайнер
Графический дизайнер — достаточно обширное понятие, включающее в себя множество разных направлений. Поэтому в этой профессии может найти себя человек с разными предпочтениями. Можно заниматься айдентикой для бренда, а можно выбрать для себя верстку книг или макетов, освоив такие графические редакторы, как Аdobe Illustrator, Аdobe Photoshop, Аdobe InDesign, Figma и пр.
IT-администратор
Чтобы устроиться в IT-компанию сисадмином, нужно успешно выполнить тестовое задание и быть в курсе особенностей программного обеспечения, на котором работает фирма. Во многих вакансиях даже не указано обязательное наличие образования.
Таргетолог
Сегодня социальные сети стали чуть ли не важнейшим каналом продвижения продуктов. Соответственно, на рынке есть острая нехватка специалистов, которые были бы с ними "на ты". Поэтому теперь все чаще можно увидеть такую вакансию, как таргетолог. В его задачи входит настройка рекламы в соцсетях так, чтобы она не высвечивалась всем пользователям без исключения, а была видна только целевой аудитории.
Веб-разработчик
Практически всегда одно из основных требований для кандидатов на эту вакансию — знание английского не ниже уровня Intermediate и опыт работы с PHP, MySQL, JavaScript и другими профессиональными программами. Несмотря на то что специалистам этого направления чаще всего дают возможность работать удаленно, компании обязательно занимаются совершенствованием знаний и опыта своих специалистов.
Digital-маркетолог
Сегодня любая успешная компания обязательно присутствует в интернет-пространстве. А за то, насколько ее деятельность онлайн будет успешной, отвечает digital-маркетолог. Обязанности этого специалиста комплексные: он подбирает и оценивает площадки, изучает целевую аудиторию, создает стратегии продвижения, использует рекламные инструменты, планирует и создает контент.
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