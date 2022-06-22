Может ли общение украинцев с родственниками из рф прорвать завесу российской пропаганды - исследование

14:37 22 июня Киев, Украина

Может ли общение украинцев с родственниками из россии поколебать их веру в российскую пропаганду, исследовал Gradus с помощью онлайн-опроса украинских пользователей. Результаты исследования были опубликованы The Washington Post.



Издание пишет, что у



54% опрошенных говорят, что их разговоры не повлияли на веру родственников в российскую пропаганду, а 8% утверждают, что россияне даже сильнее поверили в нее. 22% респондентов уверены, что родственники из россии стали немного меньше верить пропаганде, а 18% отмечают, что намного меньше.



Те, кто продолжает и сейчас общаться с родственниками из россии, настроены более оптимистично. 59% из них сообщают, что российские родственники в меньшей или большей степени перестали верить российской пропаганде. Чуть больше трети (37%) полагают, что их разговоры не имели никакого эффекта, еще 4% уверены, что дискуссии лишь укрепили убеждения русских родственников.



С кем говорили и о чем



72% опрошенных разговоривали о войне с более дальними родственниками (тети, дяди и двоюродные братья ). Разговоров о войне было гораздо меньше с братьями/сестрами (19%) и родителями (6%).



Чаще обсуждали умышленные бомбардировки и обстрелы украинских городов россией (74%) и убийства оккупантами мирного населения (67%). Также говорили о мародерстве (41%), пытках и изнасилованиях (38 % ), а также использовании оружия, нарушающего международное право, например кассетных бомб (27 %).



Более половины опрошенных (52%) говорят, что им пришлось обсуждать со своими российскими родственниками утверждение, что лидеры Украины являются «нацистами». Более трети (36%) респондентов слушали их заявления о том, что «россия освобождает Донбасс», а 30% – о том, что Украина совершает геноцид против этнических россиян.



Уровень веры родственников в российскую пропаганду украинцы оценили в среднем на 8 по шкале от 1 до 10. Конечно, эти оценки основаны на воспоминаниях респондентов о первых днях войны. Тем не менее, они ясно показывают, что многие украинцы ощущают влияние российской пропаганды на их родственников. Издание пишет, что у россиян примерно 11 миллионов родственников в Украине. Также почти половина (48%) респондентов сообщают, что имеют по крайней мере одного родственника в россии. Большинство из них ( 59 %) общались с ними с помощью мессенджеров ( WhatsApp, Telegram ), видео- и голосовых звонков. В первые две недели войны многие из этих разговоров прекратились, но впоследствии общение возобновилось.54% опрошенных говорят, что их разговоры не повлияли на веру родственников в российскую пропаганду, а 8% утверждают, что россияне даже сильнее поверили в нее. 22% респондентов уверены, что родственники из россии стали немного меньше верить пропаганде, а 18% отмечают, что намного меньше.Те, кто продолжает и сейчас общаться с родственниками из россии, настроены более оптимистично. 59% из них сообщают, что российские родственники в меньшей или большей степени перестали верить российской пропаганде. Чуть больше трети (37%) полагают, что их разговоры не имели никакого эффекта, еще 4% уверены, что дискуссии лишь укрепили убеждения русских родственников.72% опрошенных разговоривали о войне с более дальними родственниками (тети, дяди и двоюродные братья ). Разговоров о войне было гораздо меньше с братьями/сестрами (19%) и родителями (6%).Чаще обсуждали умышленные бомбардировки и обстрелы украинских городов россией (74%) и убийства оккупантами мирного населения (67%). Также говорили о мародерстве (41%), пытках и изнасилованиях (38 % ), а также использовании оружия, нарушающего международное право, например кассетных бомб (27 %).Более половины опрошенных (52%) говорят, что им пришлось обсуждать со своими российскими родственниками утверждение, что лидеры Украины являются «нацистами». Более трети (36%) респондентов слушали их заявления о том, что «россия освобождает Донбасс», а 30% – о том, что Украина совершает геноцид против этнических россиян.Уровень веры родственников в российскую пропаганду украинцы оценили в среднем на 8 по шкале от 1 до 10. Конечно, эти оценки основаны на воспоминаниях респондентов о первых днях войны. Тем не менее, они ясно показывают, что многие украинцы ощущают влияние российской пропаганды на их родственников.

Как и ожидалось, пожилые родственники и родственники, которые получают новости по российскому государственному телевидению, а не из Интернета или других источников, больше подвержены влиянию пропаганды.

Результаты исследования показывают, что семейные связи граждан Украины не являются эффективным инструментом для борьбы с российской пропагандой.

Однако исследования в области социальных наук показывают, что принятие точки зрения и подобные методы убеждения делают людей восприимчивыми к новым точкам зрения именно потому, что они меньше полагаются на факты и логику и больше на эмоциональные связи и тонкие сигналы, связанные с жестами, тоном и выражением лица. Такие методы могут помочь украинцам противодействовать влиянию российской пропаганды, нужно просто продолжать рассказывать правду о войне родственникам из россии.



Опрос проводился с 15 по 17 апреля с помощью панели пользователей смартфонов среди 1880 респондентов на территории Украины, за исключением временно оккупированных.