МОЗ Украины планирует выдачу электронных свидетельств о рождении

Министерство здравоохранения Украины планирует сделать доступным электронное свидетельство о рождении.
Такой сервис планируют сделать доступным в рамках программы єМалятко.
"Электронное свидетельство станет заменой бумажной формы №103. В министерстве утверждают, что это значительно упростит процедуру получения свидетельства. И у новоиспеченных родителей будет только два вопроса: как назвать своего малыша и время, когда они готовы забрать свидетельство", — рассказали эксперты.
Это первое медицинское заключение, которое планируют перевести в цифровой формат.
Такой сервис планируют сделать доступным в рамках программы єМалятко.
"Электронное свидетельство станет заменой бумажной формы №103. В министерстве утверждают, что это значительно упростит процедуру получения свидетельства. И у новоиспеченных родителей будет только два вопроса: как назвать своего малыша и время, когда они готовы забрать свидетельство", — рассказали эксперты.
Это первое медицинское заключение, которое планируют перевести в цифровой формат.
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